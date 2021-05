Gli albori del turismo sul Gargano, una rivista del 1969 mostra le strutture turistiche più in voga dell’epoca

Luglio 1969, mentre l’uomo per la prima volta andava sulla Luna, sul Gargano fiorivano strutture ricettive per accogliere i turisti che pian piano iniziavano ad apprezzare un territorio affascinante e ancora poco conosciuto.

Fu amore a prima vista e l’inizio di un idillio, quello tra il turismo ed il Gargano, che ad oggi è ancora in costante ed incredibile crescita.