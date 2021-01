“Glamping”, il campeggio con tutti i servizi glamour di un resort da quest’estate possibile anche a Roseto Valfortore

La parola glamping è una parola macedonia nata dalla fusione tra glamour e campeggio. Il glamping è di fatto un’esperienza nella quale le tradizionali attività di campeggio sono accompagnate dalle cosiddette “amenities” e, in alcuni casi, da servizi in stile resort. Esso è diventato particolarmente popolare nel XXI secolo, soprattutto tra i turisti che vogliono godersi l’evasione e l’avventurosità del campeggio, senza per questo rinunciare ai lussi di un hotel.

“Siete pronti per una vacanza nella natura alloggiando in una tenda allestita al pari di una stanza d’albergo?! Pronta con molta probabilità già da Maggio 2021, ma operativa dalla prossima estate, questa è la GLAMPING che realizzerà il Comune di Roseto Valfortore che sorgerà il “Località Mulini” tra la Piscina “I Mulini” e la La Locanda del Mugnaio, in gestione ai ragazzi di ARIA – Cooperativa di Comunità Roseto Valfortore. (dalle immagini non è visibile, ma è prevista anche una tinozza con acqua riscaldata esterna alla veranda) Per una vacanza green, pensata per coppie o famiglie che intendono trascorrere una nuova esperienza. “Relax e natura in tenda che è come un hotel a 5 stelle”

Tratto dalla Pagina Facebook del comune di Roseto Valfortore