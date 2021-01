Giuseppe Notarangelo è il nuovo direttore regionale dell’Inac Puglia – Istituto nazionale assistenza ai cittadini, che è il patronato promosso dalla Cia (Confederazione italiana agricoltori).

Notarangelo, 45 anni, di Monte Sant’Angelo, ha ricoperto già l’incarico di direttore regionale, nonché quello provinciale dell’Inac di Foggia.

L’incarico di direttore regionale del patronato gli è stato conferito dalla giunta regionale della Cia, subentrando a Mino Ceci che l’associazione ringrazia per il lavoro portato avanti con impegno e spirito di abnegazione.

L’Inac è presente capillarmente in tutta la Puglia per dare risposte qualificate alle esigenze di tutela, assistenza e consulenza in ambito sociale e previdenziale per tutti i cittadini, per gli anziani, i lavoratori, i diversamente abili, gli immigrati.

La Cia punta allo sviluppo dei servizi alla persona, basato su una logica di integrazione tra i servizi di assistenza ai cittadini, i servizi fiscali e l’assistenza ai pensionati.