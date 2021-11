Giuseppe Conte a Manfredonia: ‘Scegliendo Raffaele Fatone come candidato Sindaco abbiamo voluto fare una scelta concreta per la città’

Bagno di folla ieri per il Presidente del M5S Giuseppe Conte arrivato a Manfredonia per sostenere

la mia candidatura a Sindaco di questa nostra amata e bellissima città.



L’immensa emozione che l’incontro con l’uomo ed il politico nostro conterraneo ha scaturito in noi

tutti resterà indelebile, la forza e la determinazione con cui si è espresso riguardo la mia candidatura

ha colpito non solo me ma anche chi era lì per sostenere i valori ed i contenuti della Coalizione

Manfredonia 2050 (M5S, Città Protagonista, La Mia Città, E885 Manfredonia Ri-Nasce) che è

sempre stata dalla parte dei cittadini.



Tanti i temi affrontati dal Presidente: gestione pandemia, cashback, Superbonus, comunità

energetiche ma ha voluto soprattutto sottolineare la solidità e la concretezza alla base delle loro

scelte politiche tra cui anche della mia candidatura.



‘Raffaele Fatone milita e sostiene il M5S prima ancora di me, il Movimento pone asticelle molto

alte…quando riteniamo che non ci siano le condizioni per offrire a voi cittadini una proposta

concreta, credibile e spendibile per il vostro interesse noi preferiamo non presentarci ed esporci’,

sono state le parole di Conte ieri.



Davvero io credo fortemente nelle tante potenzialità di questa città e vorrei che anche chi è ormai

rassegnato a vedere tutto in negativo ritornasse ad avere fiducia in una politica onesta, non egoista

ma che si spende per il bene comune.



L’arrivo di Conte è giunto come un forte segnale di speranza per tutti noi e per la nostra terra, per

credere nuovamente in un futuro migliore e che accolga tutti nella sua florida evoluzione.

Se vuoi dare nuova vita a Manfredonia, il 7 novembre vota Raffaele Fatone Sindaco

Raffaele Fatone Sindaco