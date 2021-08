Giuliano Sangiorgi a Peschici per la rassegna “Tuttilibri, Libri per tutti”

Continua, su Gargano, l’incrocio tra musica e libri. Venerdì 6 agosto c’è il terzo appuntamento della prima edizione di TUTTILIBRI – Libri x Tutti, la manifestazione che porta a Peschici, nella meravigliosa cornice del Gargano, presentazioni e incontri con i protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo. E’ il momento di dell’attore, autore e regista Giovanni Scifoni che presenterà il suo primo libro Senza offendere nessuno. Chi non si schiera è perduto (Mondadori).

I protagonisti dei prossimi incontri saranno: Filippo La Porta, Claudio Lecci e Mariella Di Monte, Domenico Liggeri e fra Luca Casalicchio.

La manifestazione, ideata e organizzata da Michele Afferrante, è stata fortemente voluta da Franco Tavaglione, sindaco di Peschici (FG).

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti di TUTTILIBRI – Libri x Tutti (tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 21.30 in Piazza Pertini a Peschici):





Venerdì 6 agosto

L’attore, autore e regista Giovanni Scifoni presenta il suo primo libro Senza offendere nessuno. Chi non si schiera è perduto (Mondadori) – conduce Michele Afferrante

Domenica 8 agosto

Gli autori Claudio Lecci e Mariella Di Monte presentano Perché scende la notte (Claudio Grenzi Editore) – conduce Giuseppe Trincucci

Martedì 10 agosto

Il critico letterario Filippo La Porta presenta Come un raggio nell’acqua. Dante e la relazione con l’altro (Salerno Editrice) – conduce Michele Afferrante



Giovedì 12 agosto

Il frate cappuccino Luca Casalicchio e il giornalista enogastronomico Domenico Liggeri presentano Il Cuciniere di Frate Indovino (Edizioni Frate Indovino) – conduce Anna Langone

A fare da trait d’union tra TUTTILIBRI – libri x tutti e il PREMIO TRABUCCO IN DIFESA DELL’AMBIENTE (evento incluso nel FESTIVAL GARGANO DEI GIORNALISMI) sarà l’attesissimo appuntamento di martedì 17 agosto quando, sempre a Peschici (piazza Pertini, ore 21.30), Giuliano Sangiorgi, leader del gruppo rock Negramaro, dialogherà con Gino Castaldo (scrittore e giornalista) per parlare di musica e per presentare il suo ultimo romanzo Il tempo di un lento (Einaudi)