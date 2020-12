Giulia Scarano tra le candidate sul sito influencer più seguito in Italia: ecco come votarla

Se non conoscete Favij, Cecilia Cantarano o Lyon, probabilmente non siete adolescenti o non ancora genitori. C’è, infatti, un mondo virtuale che viaggia ormai in parallelo a quello reale, dove i nuovi miti sono ragazzi e ragazze che con spigliatezza e creatività hanno conquistato il web, entrando negli schermi e nei cuori di migliaia di giovani.

E tra i nuovi ‘influencer’ si è da poco affermata una giovanissima manfredoniana, Giulia Scarano, tra le protagonisti indiscusse del Collegio 5. Quattordici anni, biondissima e con un viso bricconcello sempre pronto ad esplodere in fragorose risate, Giulia ha conquistato il pubblico italiano fin dalla prima puntata, quando si è presentata con un bel caciocavallo nostrano, olive e scaldatelli.

E c’è proprio la Scarano a contendersi il titolo di COLLEGIALE dell’anno sul seguitissimo sito Webboh, che con i Webboh Awards 2020 ha deciso di celebrare la fine di questo anno decretando i migliori creator e le più interessanti rivelazioni.

La giovane manfredoniana è stata sicuramente la Collegiale più notata in questa edizione con tutta la sua vivacità, il carattere peperino e la Puglia nel cuore. Per Giulia sicuramente questa esperienza è stata la prima di tante altre avventure televisive, e dopo essere stata ospite al Tg2 Post la scorsa settimana, domenica 27 dicembre alle 7.18 interverrà in diretta a Uno Mattina in Famiglia.

Intanto, amici, concittadini e simpatizzanti, potranno votarla a questo link: https://www.webboh.it/webboh-awards-2020-votazioni/e sceglierla come Collegiale dell’anno.

In bocca al lupo Giulia!

di Maria Teresa Valente