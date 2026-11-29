Giulia Salemi, esperienza da brividi: "Ho paura", cosa ha fatto

Giulia Salemi è stata protagonista di un'esperienza da brividi all'intento di una nave da crociera.

Giulia Salemi è tra le influencer più amate in Italia. La donna ha ottenuto popolarità sei anni fa quando ha partecipato al Grande fratello vip e da quel momento la sua carriera non si è più fermata. Oggi, l'ex gieffina è conduttrice del podcast di successo Non lo faccio x moda e spesso è ospite di pregiati eventi in giro per l'Italia. In queste ore, l'influencer italopersiana è stata ospite di una nota compagnia navale per lanciare la sua ultima nave da crociera che salperà tra pochi giorni da Genova verso l'Asia. In questa circostanza, Giulia Salemi insieme ad altri noti personaggi dello spettacolo hanno avuto modo di visitare per primi la nuova imbarcazione.

Giulia Salemi e l'esperienza da brividi sulla nave da crociera

Sulla nave da crociera, Giulia Salemi è stata protagonista di un'esperienza da brividi. La donna ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede parlare con altre persone, dichiarando in questo modo: "Ho paura, mi ca*o addosso.. Sono nella giusta direzione?" prima di lanciarsi attraverso uno scivolo che circonda l'imbarcazione di lusso. Un momento d'oro per l'influencer dal punto di visto lavorativo. La donna è reduce dall'esperienza a The traitors, dove ha sfiorato la vittoria.