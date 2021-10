Giulia Fresca: “Zona industriale di Manfredonia, opere (poche) e omissioni (parecchie)”

La verità è che veniamo presi in giro ininterrottamente da venticinque anni



Il contratto d’area è stata l’ennesima grande occasione persa per la città di Manfredonia che ha

ricevuto tantissimi miliardi di vecchie lire gestiti malissimo, considerando che ad oggi abbiamo una

zona industriale con tante cattedrali nel deserto, in un’area gravata da vincoli paesaggistici che ci

sono costati un’infrazione comunitaria.



Una delle azioni assurde compiute è stata quella che, per evitare la procedura di infrazione

europea, si è vincolata un’ulteriore area vicino l’Oasi Lago Salso e il Litorale Sud.



Tale scriteriata operazione ha compromesso la realizzazione di una serie di progetti, anche privati,

senza aver comunque permesso lo svincolo dell’area industriale. Roba da dilettanti allo sbaraglio.

Detti vincoli ancora oggi stanno creando grossi problemi alle poche aziende presenti come, ad

esempio, l’ASE che non può far partire un impianto di separazione dei “rifiuti secchi riciclabili e non

inquinanti” – costato circa un milione di euro dei contribuenti – pronto all’uso, che ci permetterebbe

di abbattere i costi del servizio e, di conseguenza, farebbe diminuire la TARI ai cittadini di

Manfredonia.



Vero che in quella zona vi sono state alcune “Aziende” che hanno sfruttato, furbescamente, gli

incentivi, i finanziamenti e i vantaggi fiscali per poi andare via.



Ma, con la prossima squadra di governo, mi impegnerò per dare una speranza soprattutto ai

coraggiosi imprenditori locali, che resistono tenendo in vita attività in una zona dove ancora oggi

mancano le infrastrutture minime necessarie come l’acqua e la fogna, un depuratore, un impianto

di recupero delle acque piovane, strade incomplete, rifiuti abbandonati e mai rimossi, rete

telefonica e internet, illuminazione pubblica che per assenza di controlli è stata vandalizzata e

tanto altro ancora.



Queste carenze e deficienze, oltre a compromettere l’operatività di chi continua a lottare per

sopravvivere, costituiscono un grande ostacolo per nuovi investitori.



Ve n’è un buon numero che vorrebbe sfruttare la felice posizione della zona industriale ex D46 –

pianeggiante, collegata allo snodo autostradale di Foggia tramite la SS89 a quattro corsie, servita

dal collegamento ferroviario, vicina al Porto Alti Fondali e all’aeroporto Gino Lisa, per il quale

bisognerà attuare una concreta azione di sostegno affinché diventi presto operativo. Alcune di

esse sono aziende di produzione e trasformazione agroalimentare che potrebbero favorire le tante

aziende agricole locali.



Inoltre, va considerata la zona a valle della SS89 (ex D49), dove qualcuno aveva previsto e

favorito l’insediamento industriale del deposito Energas, fortemente contrastato dai cittadini di

Manfredonia, che ad oggi non è stato ancora scongiurato.



Tale area, come detto, è anch’essa piena di vincoli, non solo paesaggistici, ma dal momento che

ad oggi non è stata interessata da insediamenti industriali, è urgente – e una mia eventuale

amministrazione lo farà, così come sostenuto da diversi rappresentanti dei gruppi politici che mi

sostengono – trasformarla in zona agricola, eliminando definitivamente la possibilità che Energas

(o installazioni pericolosamente similari) possa insediarsi.



Giova ricordare che il Comune di Manfredonia, in questa vicenda, può solo intervenire da un punto

di vista urbanistico. Sarebbe interessante sapere come la pensano gli altri candidati. Capire se c’è

qualcuno al quale interessi continuare a tenere in piedi questa situazione, dal momento che non

abbiamo avvertito una chiara presa di posizione come la nostra.

In estrema sintesi, e per agevolare la comprensione, la nostra proposta è: