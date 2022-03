Giulia Fresca: “Io sarò assente, consiglio comunale del 17 marzo illegittimo”

Gruppo Consiliare “Manfredonia Nuova”

Alla Presidente del Consiglio Comunale

e.pc

Al Signor Sindaco

Al Segretario Generale

Ai Consiglieri Comunali

della Città di Manfredonia

S.E. il Prefetto di Foggia

Trasmissione Via PEC in data 17.03.2022

OGGETTO: CONVOCAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – SEDUTA DEL 17/03/2022 – PROT N°12129 DEL 16/03/2022 – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA SEDUTA PER ILLEGITTIMITA’ IN VIOLAZIONE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO – DICHIARAZIONE DI ASSENZA

La sottoscritta Giulia Fresca – Capogruppo Consiliare di “Manfredonia Nuova”, in riferimento alla “Convocazione urgente del Consiglio Comunale – seduta del 17/03/2022 -prot.n°12129 del 16/03/2022” notificata via PEC in data 16/03/2022 alle ore 18:05

Premesso che:

nella Convocazione viene richiamata (cit) “l’urgenza comunicata dal Sindaco ai sensi dell’art.35 co.3 del regolamento e rappresentata con la richiesta di inserimento all’ordine del giorno della allegata mozione, pervenuta in data odierna” che il Consiglio comunale è convocato a Palazzo dei Celestini anziché presso la Sala Consiliare a Palazzo San Domenico all’ordine del giorno, al punto 3, è riportato “mozione di contrarietà al deposito Energas presentata dal Sindaco”

CONSIDERATO CHE:

la mozione di contrarietà al deposito Energas presentata dal Sindaco avente per oggetto: “ordine del giorno di opposizione all’insediamento del deposito costiero di gas della società Energas sul territorio di Manfredonia” è una trattazione cronologica di fatti noti, tecnicamente inesatta e parzialmente incompleta che suddetta mozione riporta, quale ultima data di riferimento, quella del 27/01/2021 , in relazione alla “deliberazione della Giunta Regionale n°138 con la quale la regione Puglia non ha concesso l’intesa, anche ai fini paesaggistici, ai sensi dell’art.57 del DL n.5 /2012 convertito nella L.35/2012” in data 04/03/2022 si è tenuto un incontro moderato dal Dott. Lorenzo Armentano della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio, ambiente e immigrazione, tra la Regione Puglia ed il MITE per la verifica delle ragioni del dissenso delle Amministrazioni interessate e che saranno oggetto di una relazione da parte del dott. Armentano al Consiglio dei Ministri che da detto incontro, verificato personalmente dalla sottoscritta scrivente, non è emersa alcuna azione che possa procurare allarme in relazione ad una modifica dello status quo. Che di tale incontro NON si fa neanche menzione nella mozione del Sindaco allegata alla convocazione urgente del Consiglio Comunale

Inoltre,

CONSIDERATO CHE

il diritto di informazione dei consiglieri è definito in primo luogo dal legislatore, laddove con l’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n.267/00 si prevede che “Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”.

tale diritto è ribadito anche dalle fonti di autonomia locale del comune in oggetto.

in relazione alla “Convocazione Urgente del Consiglio Comunale” la stessa, sebbene pervenuta, solo formalmente, entro le 24 ore dalla data fissata, era stata già resa nota agli organi di stampa in data 11/03/2022 (https://www.statoquotidiano.it/11/03/2022/energas-rotice-convocato-consiglio-comunale-in-seduta-urgente/919933/#comment-495124) in palese violazione al Regolamento ed allo Statuto giacchè la mozione attestante l’ordine del giorno è stata trasmessa SOLO giorno 16/03/2022 a corredo della Convocazione Urgente del Consiglio Comunale.

che la Convocazione richiama erroneamente l’art.35 co.3 del Regolamento anziché l’art. 36 co. 5 dello stesso.

CONSIDERATO CHE:

l’URGENZA ovvero la Condizione che motiva, con la necessità, l’adozione di un provvedimento da parte del Consiglio Comunale, oltre a NON essere richiamata espressamente in ordine alla “URGENZA ed IMPROCRASTINABILITA’ di un evento GRAVE ED IMPELLENTE” a tutela dalla Cittadinanza, NON è corroborata da alcun atto, alcuna modificata situazione procedurale e procedimentale ovvero decisoria da parte della Regione Puglia e dal Ministero della Transizione Ecologica il procurato allarme nella popolazione, già fortemente provata per i rischi possibili derivanti dalla realizzazione dell’Impianto Energas può divenire oggetto di strumentalizzazione politica

DICHIARANDO il personale ed incondizionato NO alla realizzazione dell’impianto ENERGAS da parte di Manfredonia Nuova rappresentata in Consiglio Comunale dalla scrivente annunciando la propria ASSENZA alla seduta del 17/03/2022,

SI CHIEDE

Alla luce di quanto esposto, per i vizi di forma della Convocazione Urgente del Consiglio Comunale, in ordine allo Statuto e al Regolamento, senza alcun motivazione oggettiva di URGENZA e IMPROCRASTINABILITA’ che ne possa giustificare la Convocazione,

L’ANNULLAMENTO

Della seduta del Consiglio Comunale del 17/03/2022 PER ILLEGITTIMITA’ IN VIOLAZIONE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO ed INGIUSTIFICATO PROCURATO ALLARME NELLA POPOLAZIONE DI MANFREDONIA

SI CHIEDE ALTRESI’

Al Signor Prefetto di Foggia di intervenire per il ripristino immediato del senso di legalità nei luoghi Istituzionali della città di Manfredonia

Ciò è reso a Tutela ed in Difesa della Costituzione Italiana e nel Rispetto del Consiglio Comunale .

Firmato

Giulia Fresca

Capogruppo Manfredonia Nuova