Gisella Naturale: “Alla scuola della provincia di Foggia oltre 15 milioni di euro grazie al Governo Conte 2”

“Il futuro va ricostruito partendo dalla scuola”, scrive la senatrice del M5s, decreto fortemente voluto dal M5s e dal precedente Governo, il Conte2 , dell’allora ministro Lucia Azzolina.

“In tutta la Puglia sono circa 87 milioni di euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica delle scuole superiori, grazie al decreto fortemente voluto dal M5s e dal precedente Governo, il Conte2 dell’allora ministro Lucia Azzolina – precisa la senatrice del M5s Gisella Naturale. Un decreto pensato con una misura specifica che velocizza l’attribuzione dei fondi assegnando le risorse economiche direttamente alle Province”.



In particolare le risorse sono state così stanziate: 24.693.147,21 euro alla Città Metropolitana di Bari per 132 edifici scolastici; 6.851.239,74 alla Provincia Bat per 32 edifici;7.346.823,06 alla Provincia di Brindisi per 42 edifici;15.760.318,82 alla Provincia di Foggia per 110 edifici; 21.098.121,77 alla Provincia di Lecce per 159 edifici;11.104.927,64 alla Provincia di Taranto per 62 edifici. Il tutto per un totale complessivo di 86.854.578,24 euro.