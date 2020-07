Giro d’Italia, il 10 ottobre il passaggio da Manfredonia lungo il Gargano fino a Vieste

Il 103/esimo Giro d’Italia è stato stravolto dalla pandemia, ma vedrà il via il 3 ottobre da Monreale e si concluderà il 25 a Milano, arrivo di tappa per la 78esima volta nella storia. Rispetto al programma originale con la Grande Partenza in Ungheria, il percorso è tutto racchiuso nel territorio italiano: ha perso circa 80 chilometri di lunghezza (ora sono 3.496,8) ma ne ha guadagnati 6 a cronometro (da 58,8 a 64,7). Confermate la ‘Cima Coppi’ ai 2.758 metri d’altezza dello Stelvio, la ‘Montagna Pantani’ a Piancavallo, e la ‘Tappa Bartali’ da Alba a Sestriere. Saranno sette gli arrivi in salita, di cui sei in alta montagna – uno in più del percorso ‘ungherese’, – tre le tappe contro il tempo e sei per velocisti.

-8/a tappa sabato 10 ottobre: Giovinazzo-Vieste, 200 km, media montagna.

Stesso giorno con partenza dalla Marina del Gargano ed arrivo a Vieste il Giro-E, con una due giorni di promozione turistica e di eventi alla cittadinanza.