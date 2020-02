Giovedì torna Saverio Guerra al Civico 5

Giovedì 20 febbraio Wine O’Clock + Saverio Guerra

Oramai ci abbiamo preso gusto. In tutti sensi.

Torna in Via del Rivellino il nostro amico Saverio Guerra con le sue preparazioni sinonimo di gusto, eccellenze ed originalità.

Le pizze:

Fiordilatte, Speck Merano Alto Adige IGP con stagionatura naturale, crema di noci e sedano e zest di arancia

Mortadella Casa Modena con crema di pistacchio e fior di latte

Ad accompagnare ed esaltare, come sempre, ci saranno grandi etichette di vini.

Maggiori novità, solo se continuate a seguirci.

Start ore 21

Winelovers e golosi si danno appuntamento il giovedì sera al Civico5