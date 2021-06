Giovanni La Tosa: “Ecco il progetto Milano 84”

Oggi è uscito per LGR – Lost Generation Records – “Monochromatic”, l’esordio di Milano 84, progetto musicale retro-future pop di Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini, in distribuzione esclusiva per Bordello A Parigi. Il disco è per tutti coloro i quali credono che la musica indipendente abbia un futuro: non è prevista infatti un’uscita digitale, ma solo su supporto fisico.

Insieme al vinile è allegato un CD con tutti i brani inclusi nel vinile, tre canzoni bonus e una manciata di remix cui ha partecipato anche l’artista sipontino Giovanni La Tosa insieme ad altri nomi della scena musicale elettronica Italiana.

Il disco è acquistabile al seguente link: https://bordelloaparigi.com/shop/vinyl/milano-84-monochromatic-ep/

MONOCHROMATIC:

#1 Fanatic (feat. Vanessa Elly)

#2 Suspiria on TV (feat. Eleonora Cardellini, Gianluca Divirgilio)

#3 Awesome (feat. Killme Alice – Alice Castagnoli)

#4 Play (feat. Laura Serra)

#5 Milano, L’Amore (feat. Killme Alice)

#6 Lola (feat. EUGENE)

UNRELEASED:

#7 Milano 84 (feat. Alice Silvestrini)

#8 The Lie (feat. Laura Serra & Fabio Liberatori)

#9 Replay (feat. Alice Silvestrini)

REMIXED:

#10 Fanatic (Super Italo Version)

#11 Suspiria on TV (Diego Burroni RMX)

#12 Awesome (Daniel Seven RMX)

#13 The Lie (Diego Burroni RMX)

#14 Milano, L’Amore (La Tosa RMX)

#15 Milano 84 (Vincenzo Salvia RMX)

#16 Milano 84 (Reprise)

