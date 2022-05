Giovani talenti, in Comune il talentuoso Enrico Armiento

GIOVANI TALENTI

Qualche giorno fa, assieme alla Presidente del Consiglio comunale Giovanna Titta, ho ricevuto a Palazzo di Città un nostro giovane concittadino che, non solo ha una brillante carriera da medico davanti a sé, ma é attualmente uno dei big player nazionali dell’imprenditoria digitale con “Promed”, startup nel mondo della formazione ed orientamento universitario.

Lui é Enrico Armiento classe ‘96, e, dopo essersi diplomato presso il Liceo Scientifico “Galilei”, dove ha sviluppato la sue passioni principali come quella per la scienza, accede alla facoltà di Medicina all’Universitá di Bologna.

Da subito con alcuni colleghi universitari si è impegnato per aiutare altri aspiranti medici a superare i test d’ingresso, partendo da una attività semplice e gratuita, come l’apertura di una pagina Facebook per la condivisione delle domande e risposte ai quiz. Successicamente, decidono di avviare un vero e proprio progetto denominato “Promed”, che inizia nell’estate del 2018 e prevedere un piccolo corso ad offerta libera.

Con i primi soldi raccolti iniziarono a strutturare la loro attività e il progetto di “Promed” si è evoluto in una società vera e propria. I soci avevano una grande voglia di sperimentare strumenti nuovi e studiare un nuovo progetto per creare contenuti di valore, pubblico e traffico; perciò iniziarono a servirsi anche di collaboratori nell’organico dell’azienda. Adesso l’azienda conta 4 soci e 50 collaboratori e sta crescendo sia per pubblico che per tecnologia.

Visto il notevole successo di Promed, Enrico ed i suoi socu hanno deciso di fondare anche We Test, con cui hanno esteso l’offerta formativa anche per altri test di accesso in tutta Italia. Con We Test non solo preparano gli studenti per arrivare pronti al test d’ingresso delle facoltà di tutt’Italia, ma svolgono anche attività di orientamento in modo da guidarli nelle scelte fondamentali del loro futuro universitario, in base alle loro inclinazioni e aspirazioni.

Ad maiora Enrico per le tue carriere di valido medico ed innovativo imprenditore. Un bell’esempio di come il lavoro non solo si cerca, ma si può anche inventarlo investendo imprenditorialmente su idee vincenti.