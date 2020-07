Giovani Democratici: “Unità per la Puglia del futuro”

Quindici anni fa la Puglia ha intrapreso un percorso di crescita basato sull’idea di una Politica

che avesse al centro le persone e i territori, i loro bisogni e necessità.

L’esigenza di lasciarsi alle spalle logiche che avevano per anni martoriato il nostro territorio

e la visione rispetto al ruolo che la nostra Regione potesse avere nel Mezzogiorno e nel

Mediterraneo condussero a quel risultato tanto atteso quanto forse inaspettato: l’inizio di

quella esaltante stagione conosciuta come Primavera pugliese.

Oggi, alla vigilia di un appuntamento elettorale importantissimo, c’è chi vorrebbe che in

Puglia si andasse divisi, chi vorrebbe accentuare litigi che nulla hanno a che fare con il

compito assegnatoci dai cittadini: continuare quel percorso iniziato 15 anni fa, di

cambiamento radicale, che oggi ci regala una Regione più bella, più ricca, più verde e solidale.



Non possiamo fermarci qui, il cammino è ancora lungo e c’è ancora tanto da fare per la Puglia

e per i Pugliesi. Tante sono state le vittorie, come è innegabile che siano stati commessi alcuni

errori.

Proprio per questo, oggi più che mai, dobbiamo mettere da parte quelle divisioni che altro

non farebbero che regalare la nostra bellissima terra alla destra, la stessa (con “varianti” che

la rendono ancora più pericolosa) che 15 anni fa ci ha lasciato una Puglia devastata.

Bisognerà concentrare ogni singolo sforzo per allargare il campo progressista, di cui

Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Azione e i loro elettori pugliesi, con i quali abbiamo tanti

punti di condivisione, devono entrare a far parte.

Mettiamo da parte individualismi e divisioni, perché la politica non è misurare rapporti di

forza e fare tattica, ma è discutere dei più deboli, del futuro dei giovani, di lavoro e ambiente.

Lo stiamo facendo a livello nazionale e sarebbe incomprensibile rifiutarsi di fallo a livello

locale.



Ecco, creiamo una grande forza che faccia questo, all’insegna di un unico grande obiettivo

comune: far sì che la Puglia possa continuare a proiettarsi nel futuro e scongiurare pericolose

battute d’arresto o, peggio ancora, nefasti salti in un passato che è bene lasciarsi alle spalle.

Giovani Democratici Puglia