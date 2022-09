Giovane foggiano muore sul lavoro schiacciato da una piastra di 50 tonnellate

Un operaio di 31 anni, Girolamo Tartaglione residente a Cremona ma foggiano di origine, è morto questa mattina, attorno alle 7.30, vittima di un tragico infortunio sul lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da una piastra di colatura da cinquanta quintali, all’interno dell’azienda Eural Gnutti di via Mattei. Subito sono scattati i soccorsi, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Saranno i carabinieri di Pontevico, intervenuti sul posto, a stabilire la dinamica esatta e le cause che hanno portato al tragico incidente. Sul posto anche i tecnici dell’Ats, una squadra di Vigili del fuoco, un’auto medica e un’ambulanza.

Fonte La Provincia di Cremona