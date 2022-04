Partecipare alla Giornata Unesco “Jazz Day “del 30 Aprile, è per noi un momento importante di incontro. La storia del jazz ci insegna che la libertà con il suo grido incessante va protetta e curata quotidianamente: la scuola è infatti il luogo della costruzione del pensiero, della relazione con se stessi e con gli altri.

Crediamo fortemente che la cultura libera riveli la coscienza di una collettività.IJVAS ha predisposto e selezionato alcuni materiali didattico-musicali proposti da socie e soci messi a disposizione di tutti per estendere agli interessati la possibilità di conoscerci meglio, condividere idee e confrontarci apertamente sui temi della socialità, dell’educazione musicale ed artistica.

Durante questa giornata saranno realizzate lezioni-concerto ed esibizioni live, alcune delle quali in diretta streaming, per permettere a tutti di partecipare in maniera attiva. Inoltre dalle ore 9.00 alle ore 23.00 verrà trasmesso in diretta sui canali social

(Facebook: https://www.facebook.com/iljazzvaascuola Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCju4aBYxv1AKg_59QlN0fWQ) tutto il materiale audio visivo raccolto.

Vi ringraziamo e vi invitiamo a contattarci ed inviarci riscontri delle iniziative e dei materiali che vorrete utilizzare per promuovere cultura di pace e consapevolezza nelle vostre Scuole.

Scopri QUI il catalogo dei Progetti e gli Eventi in streaming e in presenza: https://www.iljazzvascuola.eu/jazz-day-2022-ijvas/