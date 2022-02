‘Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato’, il messaggio del sindaco di Manfredonia

“Da quando il nostro Paese è stato duramente colpito dall’insorgere, repentino e inatteso, di una emergenza sanitaria di così vasta portata, gli operatori di tali categorie si sono trovati all’improvviso in prima linea a fronteggiare un nemico per molti versi sconosciuto.

E’ grazie alla loro preparazione professionale e al loro spirito di sacrificio che è stato possibile arginare il rischio di perdite ancor più ingenti di quelle, già dolorosissime, che abbiamo dovuto patire”. (Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica).

Grazie ai veri EROI dei giorni nostri, ai quali giustamente è stata dedicata, ogni anno, una giornata speciale di gratitudine: “Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato”.

É ora di guardare oltre la pandemia: la salute é un diritto che deve essere garantito a tutti, senza alcuna disparità sociale, economica e territoriale e che gli operatori siano messi nelle condizioni di svolgere al meglio la loro professione.

Il Presidente Mattarella assicura che “sono in programma investimenti e nuove strategie per garantire una migliore qualità della cura e dell’assistenza, per accrescere la capacità di prevenzione, per ridare centralità alla persona e al territorio nel quale vive”. Che sia davvero un nuovo inizio per la sanità locale, dopo anni di scelte tecniche e politiche che hanno penalizzato pesantemente strutture, personale ospedaliero e cittadini, come quelli di Manfredonia. Basta promesse e bugie, ora si passi ai fatti per dare risposte giuste, necessarie ed attese da troppo tempo.