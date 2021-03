Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo: le iniziative a San Giovanni Rotondo

Il 2 aprile si celebra la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, che richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con spettro autistico.

In ogni parte del mondo, come già avvenuto in passato, anche quest’anno i monumenti simbolo si tingeranno di blu, colore che richiama il senso di sicurezza e il bisogno di conoscenza, scelto per esprimere sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie. A San Giovanni sarà l’istituto “Melchionda” ad illuminarsi di blu a partire dalla sera del 1 aprile.

«Il nostro istituto anticipa di qualche giorno le iniziative realizzate grazie al supporto di tutto il personale, organizzando al 31 marzo una serie di attività laboratoriali a distanza e in presenza, che si concluderanno con una piccola manifestazione, il volo di palloncini e il sottofondo musicale dal vivo: un modo leggero per regalare un sorriso ai nostri alunni», ha fatto sapere la Dirigente scolastica, Dott.ssa Maddalena Di Cerbo.

«Se per tutti noi questo anno pandemico è stato difficile, proviamo a pensare a come possa essere stata sconvolta la vita delle persone affette da autismo e delle loro famiglie. La chiusura delle scuole e dei centri specialistici ha portato ad una condizione di disorientamento, confusione ed estrema difficoltà nella riorganizzazione della gestione quotidiana, in un contesto domestico sprovvisto dei giusti strumenti per fronteggiare i problemi – hanno commentato il sindaco Michele Crisetti e l’Assessore alle Politiche Sociali Mariapia Patrizio – Questa giornata è importante perché torna ad accendere i riflettori sull’impegno per un futuro sempre più inclusivo e rispettoso dei diritti delle persone con autismo».