Il volontariato “è una straordinaria energia civile che aiuta le comunità ad affrontare le sfide del tempo e le sue difficoltà”. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale del volontariato.

Gli Assessori Antonio Vitulano (con delega al Volontariato) e Grazia Pennella (con delega al Welfare), rappresentando la prioritaria attenzione dell’Amministrazione comunale guidata da Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia rispetto alle tematiche delle fragilità e della solidarietà, hanno preso parte a due appuntamenti organizzati dalla Croce Rossa Italiana di Manfredonia (“LoveRED” presidio di informazione e sensibilizzazione in Piazza del Popolo) e dall’Istituto “Croce Mozzillo” (laboratorio dell’inclusione dedicato a Matteo Fatone, alla presenza del Vescovo Padre Franco Moscone). Tra le priorità imminenti dell’Amministrazione comunale vi è il censimento dei bisogni, delle fragilità e dei soggetti che a vario titolo si occupano di volontariato sul territorio per creare una Rete della Solidarietà coordinata ed istituzionale a servizio di chi è in difficoltà. Così come è importante e fondamentale il ruolo della Protezione Civile sempre presente nelle situazioni di emergenza a supporto delle Istituzioni e della comunità, con encomiabile professionalità e spirito di servizio da parte dei volontari impiegati.

Istituita con la risoluzione 40/212 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 17 dicembre 1985, la giornata mondiale del volontariato viene celebrata il 5 dicembre di ogni anno. È dedicata alle associazioni e ai semplice cittadini che dedicano parte del loro tempo all’aiuto e al benessere degli altri.

Nella giornata di oggi in un messaggio il Capo dello Stato Mattarella ha ricordato che si tratta di un modo per rinsaldare “i legami tra le persone”, perchè il volontariato è “vicino a chi si trova nel bisogno, riduce i divari sociali, promuove l’accoglienza e la sostenibilità. Il rispetto dei diritti e delle libertà della persona, nella solidarietà sia il patrimonio più prezioso che dobbiamo trasferire alle nuove generazioni: e a questo patrimonio i volontari contribuiscono con passione e ideali, con la forza della loro testimonianza”.