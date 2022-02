Giorgio Armani e la sfilata in silenzio: niente musica, c’è dolore e solidarietà per ciò che sta accadendo in Ucraina

Giorgio Armani e la sfilata in silenzio: niente musica, c’è dolore e solidarietà! Armani fa sfilare modelli e modelle in silenzio senza alcun tipo di musica e con i bordi della passerella con i colori dell’Ucraina in segno di rispetto per ciò che sta accadendo.