Giochi del Mediterraneo di Tarano 2026, stanziati 150 Milioni. Una grandissima opportunità per la Puglia

Arrivano 150 milioni di euro dal Fondo di Coesione per la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma per il 2026 a Taranto. Il provvedimento è passato la scorsa notte in commissione Bilancio nella discussione sul Ristori Ter. Adesso si tratta di predisporre i decreti attuativi per l’utilizzo delle risorse attraverso una intesa con la Regione Puglia.

Una grandissima opportunità per l’ammodernamento delle infrastrutture sportive della Puglia.