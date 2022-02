Giocatore della Premier picchia un gatto e posta il video sui social: il club lo mette fuori rosa e lo multa per 300.000 euro

In Inghilterra non accennano a placarsi le polemiche attorno a Kurt Zouma. Protagonista di un video che lo ritrae mentre maltratta un gatto, il difensore del West Ham è stato messo fuori rosa e multato per circa 300mila euro. Una dura presa di posizione da parte del club dopo la bufera social che ha investito il giocatore. Ma non è tutto qui. Sul caso è intervenuta infatti anche la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, che, con il permesso delle autorità inquirenti, ha preso in affido temporaneo i due gatti del giocatore.

L’ex campione dei pesi medi UFC, Jan Blachowicz, campione di arti marziali noto anche come “The Prince of Cieszyn” è voluto intervenire sulla questione con un messaggio pubblicato su Twitter dove sfida in modo diretto il difensore della nazionale transalpina. “Se fai così il duro prova a prendertela con me”