La Comunità “Laudato Sì” comunica che in data 21 luglio 2021, alle ore 18.30, presso il Garden Sporting Center situato a San Giovanni Rotondo (FG), si disputerà un’amichevole

tra i ragazzi ospitati presso il CAS Hotel Cotonou, gestito dal Consorzio Matrix Cooperativa Sociale, in collaborazione con la società dell’ASD San Marco, squadra

militante nel campionato di Eccellenza pugliese.



L’evento porta il nome di “Giocare per vincere l’in-differenza”.

Si affronteranno due squadre: quella dell’ASD San Marco e quella dei ragazzi ospitati presso il CAS Hotel Cotonou, situato nella città di San Giovanni Rotondo (FG).

Per dare importanza al valore dell’integrazione e del sociale, le due squadre saranno miste così da poter creare un legame non solo sociale ma anche culturale fra le due formazioni.

La partita sarà di 60 minuti (30 minuti il primo tempo e 30 minuti il secondo tempo).

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Instagram e Facebook di Laudato Sì San Giovanni Rotondo.

Il tutto avverrà nel rispetto delle norme anti-covid.

L’ingresso al Garden Sporting Center è gratuito e sarà limitato a tot. persone secondo le disposizioni della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio).

La cittadinanza è invitata.



Per ulteriori informazioni sull’evento contattare:

Tel: +39 3296844555

Email: laudatosisgr@libero.it / cascavillantonio@gmail.com