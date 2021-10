Gino Lisa, “Quanto tempo ancora?”

Ieri ho presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che presto sarà pubblicata sul sito della Camera e condividerò con voi, per chiedergli di intervenire per assicurare piena operatività all’Aeroporto Gino Lisa di Foggia.

Gli impegni tra il Ministero e Aeroporti di Puglia, che gestisce lo scalo per conto della Regione, erano chiari: al “Gino Lisa” doveva sorgere il centro strategico della Protezione Civile regionale per il soccorso antincendio.

Era questa la condizione da rispettare per far tornare a volare anche i passeggeri, condizione per la quale io e tutti gli altri colleghi parlamentari foggiani ci eravamo battuti e che era valsa il riconoscimento del SIEG (Sito di Interesse Economico Generale) e dunque lo sblocco del finanziamento di 14 milioni di euro per i lavori di allungamento della pista.

Ma la Regione cos’ha fatto?

Lo scorso 14 giugno, ha inaugurato la base operativa della Protezione Civile regionale a Modugno, anziché a Foggia! Questa scelta potrebbe rappresentare non solo l’ennesima promessa infranta per il territorio di Capitanata, ma il concreto rischio che al “Gino Lisa” non si torni a volare!

Dopo aver atteso invano che la politica regionale battesse un colpo, ho deciso di non perdere altro tempo e di chiedere un interessamento del governo centrale.

Come sempre, vi terrò aggiornati.

Onorevole Rosa Menga