Gino Lisa, Pd Manfredonia: “Ci auguriamo che l’Amministrazione comunale sia consapevole dei benefici potenziali”

La ricerca di una compagnia che faccia decollare aerei dal ‘Gino Lisa’ con il sostegno finanziario di Aeroporti di Puglia completa il programma di potenziamento e rilancio dello scalo foggiano realizzato dalla Regione Puglia.



A partire dalla legislatura iniziata nel 2015 e grazie all’impegno costante e proficuo del vice presidente della Giunta Raffaele Piemontese e del consigliere regionale Paolo Campo, sono state adottate soluzioni operative che hanno permesso di investire 14 milioni di euro per potenziare l’infrastruttura, superare i vincoli imposti dalla Commissione Europea, attivare servizi di pubblica utilità e, finalmente, avviare la ricerca di una compagnia aerea interessata ad avviare collegamenti.

Un percorso irto di difficoltà che ora apre nuove prospettive al sistema economico territoriale, a partire dalla filiera turistica, e rafforza il ruolo della città di Manfredonia nel ‘sistema Gargano’.



La connessione tra aeroporto ‘Gino Lisa’ e porto turistico ‘Marina del Gargano’ è un primo asset strategico da valorizzare per favorire tanto la crescita commerciale delle due strutture che i servizi di accoglienza, ristorazione e balneazione sipontini. Anche inserendo in questa rete lo scalo crocieristico realizzato al Molo di Levante dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, inaugurato lo scorso anno, che ha già favorito l’arrivo a Manfredonia di centinaia di turisti.

Una visione di sistema in cui devono integrarsi, quanto prima, altre due azioni di sistema: la realizzazione delle infrastrutture materiali e tecnologiche utili ad attivare il treno-tram per collegare in modo rapido e sostenibile la nostra città al capoluogo; l’avvio del metro del mare per connettere il porto sipontino a quelli di Mattinata, Vieste, Peschici e Rodi Garganico.



Manfredonia può diventare un vero e proprio hub logistico al servizio di comunità e imprese per favorire e accelerare la mobilità di persone e merci da e per il Gargano, con le immaginabili ricadute positive in termini di investimenti imprenditoriali, attivazione di servizi innovativi, opportunità d’impiego e valorizzazione di risorse e competenze.



Ci auguriamo che l’Amministrazione comunale sia consapevole di quanti benefici potenziali derivino dalle attività compiute in Regione Puglia dai rappresentanti istituzionali del Partito Democratico e sia pronta a coglierli attivando programmazioni e procedure tecniche utili a sostenerle ed amplificarle.

Pd Manfredonia