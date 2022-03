Gino Lisa: oggi scade l’avviso pubblico, i dubbi del comitato Daunia vola: “speriamo non ci sia solo l’inutile Foggia-Milano”

Oggi a mezzogiorno scadeva l’avviso pubblico per lo sviluppo di traffico da/per lo scalo foggiano del Gino Lisa, al momento non trapelano indiscrezioni. Nel frattempo il Comicato Daunia Vola solleva dei dubbi: “Siccome non possiamo immaginare che aeroporti di puglia, ed il suo consiglio di amministrazione, possa commettere l’errore cosi’ grave di costruire un bando di gara e poi presentarsi con un nulla di fatto, pensiamo di esserci fatta un’idea precisa di come potrebbero(condizionale d’obbligo) stare veramente le cose.

Analizzati tutti i fatti, siamo convinti che adp abbia gia’ chiuso un accordo preliminare con una compagnia aerea gia’ presente nei suoi scali di bari o brindisi.

Siamo convinti che presumibilmente sara’ ryanair o easyjet.

Ora rimane da vedere quali destinazioni saranno state concordate. Speriamo di non vedere solo e soltanto il solito(e inutile) foggia-milano, che non e’ assolutamente prodromico allo sviluppo economico e turistico del nostro territorio.

Ci aspettiamo un’offerta di destinazioni veramente pensate ad hoc per le nostre opportunita’.

Questo e’ quello che crediamo accada dopodomani, e che sinceramente tutti noi auspichiamo.

Ad maiora”

Comitato Daunia Vola