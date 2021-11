Gino Lisa, l’aeroporto di Capitanata torna a volare… virtualmente. La deputata Rosa Menga lancia la campagna per l’acquisto simbolico di un biglietto dallo scalo foggiano

Un sito internet in cui prenotare simbolicamente un biglietto aereo e volare, per ora solo virtualmente, dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia.

Da un’iniziativa ideata dalla parlamentare foggiana, Rosa Menga, nasce la chiamata a raccolta di tutti coloro che credono che il territorio di Capitanata debba e voglia volare!

<<Basta un click e dimostreremo, a chi non ci crede, che il Gino Lisa ha i numeri per volare>> scrive in una nota l’on. Menga.

Una iniziativa simbolica, simpaticamente provocatoria, ma di certo costruttiva per rispondere al disfattismo con propositività e, soprattutto, pubblicizzare l’aeroporto Gino Lisa e il territorio di Capitanata, meta e punto di partenza di un viaggio per ora solo virtuale.

<<Ero stanca, da cittadina di Capitanata, di assistere all’altalenante interesse della Regione Puglia per il Gino Lisa: da passerella privilegiata per le campagne elettorali a sito di scarso interesse ad elezioni concluse – scrive la deputata foggiana. Ho pensato a lungo a come rispondere con i fatti a chi ha chiesto ai foggiani di “rendersi conto che gli aeroporti funzionano se c’è una domanda”>>.

<<Ed è stato proprio ragionando su queste parole – continua Menga – che ho avuto l’idea di dare la possibilità proprio ai foggiani, ma non solo a loro, di dimostrare che il Gino Lisa ha i numeri per volare. Naturalmente la prenotazione del biglietto sul sito https://aeroportoginolisa.it è un atto puramente simbolico e gratuito, ma sicuramente indicativo del potenziale bacino di utenza dello scalo foggiano. Se il biglietto è solo virtuale, le testimonianze sul perché volare dal Gino Lisa provengono, invece, da persone reali che effettivamente utilizzerebbero il nostro aeroporto.>>

<<Per raggiungere lo scopo per cui è nata, ossia dimostrare che l’aeroporto di Capitanata può e deve volare – conclude Menga – questa iniziativa ha ora bisogno del sostegno di tutti, foggiani e non. Prenotiamo tutti il nostro biglietto simbolico, facciamo in modo che non sia la speranza la sola cosa a prendere il volo dal Gino Lisa!>>