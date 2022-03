Gino Lisa, la soddisfazione del sindaco di Vieste

Apprendiamo con viva soddisfazione la notizia della pubblicazione sul portale di Aeroporti di Puglia dell’avviso pubblico relativo al programma di incentivazioni per l’attivazione dei collegamenti aerei da/per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. E’ un passo atteso che si muove nella giusta direzione dell’obiettivo di attivare lo scalo aeroportuale di Capitanata, a beneficio dei flussi turistici verso il Gargano e la nostra città. Un plauso per questo importante step operativo va indirizzato al Presidente Emiliano ed all’assessore regionale Raffaele Piemontese, che non stanno risparmiando sforzi per “il decollo” del Gino Lisa. Per due infrastrutture strategiche quali sono l’aeroporto Gino Lisa e la Supestrada garganica pare finalmente instaurato un clima di fattibilità che fa ben sperare per il futuro, anche quello più immediato.

Vieste, 22 marzo 2022 Il Sindaco Giuseppe Nobiletti