Gino Lisa, Gatta: “Ennesima passerella di Emiliano. Dove è stato fino ad oggi?”

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“Sono 15 anni che il centrosinistra governa la Regione Puglia e abbiamo assistito a conferenze stampa, riunioni, sopralluoghi e ripetute pose delle varie “prime pietre”… ma per l’aeroporto Gino Lisa ancora non si intravede alcuna luce in fondo al tunnel. Una sfilza di passerelle politiche e, guarda caso, proprio alla vigilia delle elezioni regionali il presidente Emiliano e l’assessore Piemontese si sono allenati nell’ennesimo sopralluogo, fingendo di aver premuto il pedale sull’acceleratore. Il tutto dopo che per ben 3 legislature nessun aereo è decollato se non nei sogni di chi aveva ingenuamente creduto alle varie promesse fatte. Eppure, nei programmi sbandierati dai candidati del centrosinistra alle scorse elezioni regionali c’era proprio Il rilancio dello scalo aeroportuale di Foggia. Ci domandiamo dove sia stato il presidente Emiliano in questi 5 anni di governo sotto la sua guida… perché oggi tutta la comunità di Capitanata è stanca delle prese in giro, delle promesse, degli annunci e delle “prime pietre” posate fino ad oggi”./comunicato