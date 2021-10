Gino Lisa Foggia, Splendido: “Allarme giustificato, chiedo audizione Adp”

“Condivido il sentimento d’allarme che aleggia in quanti hanno creduto che per il Gino Lisa di Foggia si aprisse, finalmente, una nuova stagione. E’ per questo motivo che, in qualità di rappresentante del territorio di Capitanata in Regione, chiederò formalmente nelle prossime ore di audire con urgenza il presidente di Aeroporti di Puglia e l’assessore regionale ai Trasporti. Non solo è necessario fare chiarezza rispetto a quanto apparso di recente sui media, con tutto ciò che ne sta conseguendo in termini di danno di immagine per lo scalo foggiano e il territorio tutto, ma è bene che la Regione ed Adp proferiscano parole chiare in merito al destino e al prossimo futuro dell’aeroporto di Foggia, tanto in merito all’atteso e necessario piano industriale per la riattivazione dei voli commerciali quanto sulla destinazione sancita a sede regionale della Protezione civile. Foggia e la Capitanata meritano risposte rapide”.

E’ quanto dichiara in una nota il consigliere regionale Lega, Joseph Splendido.