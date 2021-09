Gino D’errico: “Porto turistico di Manfredonia si dimostra sempre più un’infrastruttura strategica”

“Marina del Gargano – Porto turistico di Manfredonia” si sta dimostrando sempre più un’infrastruttura strategica, divenuta punto di riferimento all’avanguardia per la diportistica dell’Adriatico e del Mediterraneo e che punta ad essere sempre più strumento di stimolo per la crescita del territorio con l’impegno di essere hub di sviluppo economico e sociale di ampio respiro rispetto ai confini locali. Ilsipontino.net, in occasione della cerimonia d’inaugurazione dei moli Colombo e Vespucci, ne ha parlato con il Dott. Gino D’Errico, Amministratore di Marina del Gargano.