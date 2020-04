Gianni Rotice Srl: “Un pensiero Pasquale alle famiglie più bisognose per superare l’emergenza Covid-19”

Anche un’emergenza fortemente critica può rivelare aspetti positivi. La risposta della comunità sipontina agli effetti collaterali del Covid-19 rivela un senso di comunità fortemente radicato. Com’è noto, infatti, la contrazione economica derivante dai provvedimenti governativi volti al contenimento dell’infezione rischia di rivelarsi fatale per le famiglie in condizioni di reddito precarie o indigenti, e per tutti i casi in cui perduranti stati di inoccupazione minano alla base le possibilità di una dignitosa sopravvivenza.

Ebbene, sono tante le iniziative messe in campo sul territorio: tra queste, una particolare caratteristica contraddistingue l’iniziativa dell’impresa Gianni Rotice srl, che vede uniti nell’impegno solidaristico proprietà e dipendenti.

Alle 50 famiglie destinatarie di buoni spesa – da utilizzare nei supermercati locali – donati dalla proprietà, si aggiunge la scelta dei dipendenti di convertire il tradizionale dono pasquale aziendale in altrettanti buoni spesa dello stesso importo, per una copertura totale, dunque, di 100 famiglie cittadine raggiunte dall’aiuto.

Un sostegno che giunge in un periodo particolare, i giorni della Settimana Santa che preannunciano la Pasqua: è in queste ore, infatti, che è partita la distribuzione dei buoni, a famiglie già individuate raggiunte personalmente dall’azienda.

“La Pasqua cristiana,” dichiara Gianni Rotice “assume quest’anno un significato se vogliamo ancora più particolare. Un rito di passaggio che si spera possa segnare il superamento della fase più critica dell’emergenza sanitaria, con la speranza che da queste settimane buie e del tutto inaspettate venga fuori un mondo più consapevole dei valori fondamentali e delle priorità umane. Nel frattempo, non posso che sottolineare con gioia l’impegno di enti, associazioni, aziende e singoli cittadini, che stanno dando conforto a chi si trova nelle peggiori condizioni di vita attraverso varie forme di solidarietà. E invitare tutti a continuare su questa strada”.

Un piccolo aiuto per una grande comunità: Manfredonia saprà rialzarsi e riprendere il suo cammino.