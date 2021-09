Gianni Rotice scrive a Piazzolla: “Disservizi nel servizio di call center all’Ospedale di Manfredonia”

Nella giornata di oggi – recependo le giuste lamentele di diverse decine di cittadini – ho indirizzato una Pec al Direttore Generale dell’Asl di Foggia, Dott. Vito Piazzolla, con la quale ho segnalato i disservizi del servizio di call center per la prenotazione di prestazioni ambulatoriali all’Ospedale “San Camillo”.

Egregio Direttore Piazzolla,Le scrivo per portare alla Sua cortese attenzione un’insistente problematica segnalatami – in qualità di candidato sindaco – da diverse decine di utenti di Manfredonia.

L’emergenza pandemica, per ottemperare alle più opportune normative anti-contagio, ha visto lo stravolgimento di quella che per prassi era l’organizzazione di routine, soprattutto per quel che concerne le norme anticontagio e l’interlocuzione diretta con l’utenza.

Nello specifico, come da screenshot allegati, faccio riferimento al servizio di call center per le prenotazioni di prestazioni ambulatoriali presso l’Ospedale “San Camillo”, al quale si accede con estrema difficoltà a causa delle linee costantemente intasate o per la mancata risposta dell’operatore.

Un disservizio che grava su una struttura di riferimento per un territorio vasto, in cui vi è una larga fetta di cittadini fragili dal punto di vista medico e sociale, i quali necessitano di maggiore assistenza.

La salute dev’essere un diritto garantito per tutti. Pertanto, Le chiedo la possibilità di potenziare ed estendere quanto più possibile questo fondamentale servizio di prenotazione unitamente a quello dell’apertura di ulteriori sportelli CUP per decongestionare le file e possibili occasioni di assembramento. L

a mia segnalazione non vuol essere strumentale polemica politica, ma l’occasione di inizio di ascolto e confronto diretto con gli stakeholders, aspetto per il quale Le comunico la mia disponibilità.

Certo di un Suo riscontro, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Manfredonia, 17/09/2021

Gianni Rotice