Gianni Rotice e l’economia del mare: “Ora di crescere”

#Éoradi#Crescere con l’Economia del Mare

Turismo, pesca, trasporti, acqualcultura, servizi alla portualità, rigenerazione urbana. É cosi che si declina il futuro della risorsa più importante per Manfredonia: il mare.

Questa è la mia idea di sviluppo, l’integrazione delle varie opportunità ed il potenziamento infrastrutturale per creare le condizioni per generare economia ed occupazione. Il mare deve unire e non dividere. Ci sono tutte le condizioni per farlo, iniziando dall’interlocuzione ed il raccordo di tutti gli stakeholders del settore: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, pescatori, Mercato Ittico Manfredonia, Compagnia di Servizi Portialit”Card.Orsini”, Agenzie marittime, operatori turistici. In questi giorni ho avuto modo di approfondire con tutti loro le problematiche ma soprattutto le opportunità. Manfredonia deve parlare una sola lingua, quella del mare, che da sempre custodisce ed ispira l’identità sipontina.

Questa mattina con il Presidente Ugo Patroni Griffi ho avuto il piacere di salutare l’arrivo della nave da crociera “La belle de l”Adriatique” e visitare l’infopoint turistoco sul molo di Ponente. Ieri ho incontrato una rappresentanza di pescatori ed armatori e visitato il Mercato Ittico pronto alla riapertura. Cosi come ho accettato con piacere l’invito al confronto con la famiglia Cariglia (eccellenza dell’acquacoltura) e con Salvatore Prencipe Presidente della Compagnia di Servizi Portialit”Card.Orsini” che da lavoro a diverse decine di famiglie di Manfredonia.

Così come è importante prevedere un riaffaccio al mare della città con un nuovo waterfront, per permettere a cittadini e turisti poter godere della bellezza e della salubrità con questa risorsa della natura che per troppo tempo é stata immediatamente relegata ad un ruolo di secondo piano.

Gianni Rotice – Candidato sindaco di Manfredonia