Gianni Alemanno già sindaco di Roma al meeting di ASI a Montesilvano intervistato da Veronica Buono

Gianni Alemanno già sindaco di Roma ed ex Ministro dell’Agricoltura intervistato da Veronica Buono, in occasione del meeting di ASI (Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI) svoltasi il 24 ottobre 2021, nell’ Aula Magna del Grand Hotel Montesilvano:

La tre giorni, che ha visto una nutrita partecipazione, ha riscosso grande interesse per gli argomenti trattati; un forte segnale di ripartenza per il mondo dello sport che dopo circa un anno e mezzo di restrizioni dovute al Covid-19, sta cercando di risalire la china. Nuove prospettive all’ orizzonte per l’Ente che ha, come obiettivo principale, il potenziamento e la rapida evoluzione dei settori tecnici, attraverso un progetto che intende promuovere un percorso formativo e di confronto fra esperti e partecipanti.

Durante l’incontro Veronica Buono ha avuto modo di intervistare anche Claudio Barbaro senatore e presidente di ASI (Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI):

Durante il meeting di Montesilvano era presente anche Umberto Candela direttore tecnico ASI: