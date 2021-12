Gianluca Gotto “Succede sempre qualcosa di meraviglioso” Mondadori 2021

Davide si è appena laureato in architettura, ha una ragazza di cui è innamorato, sta per ottenere un ottimo lavoro: non ha niente altro da desiderare. La vita, però, gli fa ben presto capire che niente è scontato. Grazie al nonno, l’unico che sembra capirlo veramente, Davide intraprende un viaggio in cui imparerà a vedere la vita da un’altra prospettiva e ad affrontarla in modo diverso.

“La tua vita è un viaggio, goditi ogni tempo”

In Vietnam incontra Guilly che lo guiderà sia fisicamente nel Vietnam, sia umanamente nella sua crescita personale. Al rientro in Italia Davide è in grado di rivedere la sua vita e di impostarla nel modo che lo rende più sereno possibile.

“Sii un artigiano della tua vita”

Succede sempre qualcosa di meraviglioso è un libro che fa riflettere, che spinge a credere che si può ottenere la felicità anche nella nostra vita.

“Se anche dovessi fallire, domani il sole sorgerà lo stesso”

GIANLUCA GOTTO (Torino 1990)

Gianluca Gotto a vent’anni si trasferisce dalla sua città natale prima in Australia e poi in Canada. Ora scrive articoli e libri viaggiando soprattutto nelle regioni asiatiche. Si definisce, quindi, un “nomade digitale”, sempre in viaggio, ma sempre in contatto con il mondo tramite il suo blog Mangia Vivi Viaggia e il suo account Instagram, tramite i quali condivide le esperienze di vita e la sua filosofia zen.

Nel 2018 Gianluca racconta la sua storia personale nel libro Le coordinate della felicità. Nel 2019 viene pubblicato il romanzo Come una notte a Bali anch’esso incentrato sulla ferma convinzione che si possa raggiungere la propria felicità.