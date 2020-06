Giandiego Gatta lancia la sua candidatura: “Ci sarò anch’io nella lista di Forza Italia”. Mercoledì sarà ospite de IlSipontino

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“Finalmente il centrodestra scende in campo e scende unito attorno alla figura di Raffaele Fitto. Tra coloro che sosterranno convintamente la sua candidatura fino all’elezione a fine settembre, ci sarò anch’io, nella lista di Forza Italia. Credo e spero di poter avere accanto tutti gli amici, simpatizzanti e cittadini che credono in me per ridare speranze e certezze al mondo dell’agricoltura, della pesca, del commercio, dell’artigianato, del turismo, e soprattutto per ridare efficienza alla nostra sanità, disastrata da 15 anni di malgoverno della sinistra. Dobbiamo restituire una prospettiva di futuro dignitoso ai nostri giovani e alle loro famiglie. Sono certo che tutti insieme riusciremo a raggiungere grandi risultati per quella che viene definita la “Regione più bella d’Europa”: la nostra Puglia”.

Il candidato consigliere Giandiego Gatta mercoledì 1 luglio alle ore 19 sarà ospite de ilsipontino.net.