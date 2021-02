Giancarlo Di Mauro nuovo presidente di Confindustria

“A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale, formulo gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria Foggia, Giancarlo Di Mauro. Sono certo che per l’associazione degli industriali di Capitanata stia per avviarsi un nuovo percorso, in cui non mancheranno ostacoli ed imprevisti visto il perdurare dell’emergenza sanitaria che sta creando non poche difficoltà al comparto produttivo, tanto a livello nazionale quanto a livello territoriale. Ma solo con il lavoro di squadra sarà possibile uscire indenni da questo periodo buio.

Per questo motivo rinnovo al presidente Giancarlo Di Mauro la disponibilità dell’Amministrazione comunale di Foggia a lavorare in sinergia con Confindustria e con tutte le associazioni datoriali sui temi dello sviluppo economico del nostro territorio.

Saluto con affetto il presidente uscente, Gianni Rotice, che ha saputo guidare con professionalità l’associazione degli industriali in un periodo di transizione”.