Giallo a San Marco la Catola, trovato il corpo di una donna di 90 anni senza vita, si indaga

Giallo a San Marco la Catola, dove sabato pomeriggio il corpo di una donna di 90 è stato trovato riversa per terra nella sua casa. Si effettuano accertamenti, anche non si esclude una caduta. Si effettuano accertamenti, e si segue la pista omicidiaria anche non si esclude la caduta. I carabinieri hanno ascoltato una decina di persone, ora si attendono le immagini delle telecamere delle zone circostanti