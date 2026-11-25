Gf vip, Roncaccia ha nostalgia di Piera Meloni: arriva una dichiarazione d'amore

Alessandro Roncaccia si è reso protagonista di una vera e propria dichiarazione d'amore verso Piera Meloni al Gf vip.

Il Gf vip si è appresta a chiudere i battenti lunedì 30 novembre con l'attesissima finale dove verrà svelato il vincitore di quest'edizione. Tra i concorrenti che potrebbero ottenere l'ultimo pass per la finale c'è Alessandro Roncaccia, il quale è attualmente al televoto con Andreas Muller. In queste ore, l'ex protagonista di Italia shore è apparso molto triste in seguito all'eliminazione di Piera Meloni. I due giovani hanno avuto una storia d'amore all'interno del Gf Vip nata non senza alcune difficoltà. Proprio al termine dell'ultima diretta, Alessandro Roncaccia è scoppiato letteralmente a piangere per l'uscita della sua fidanzata.

Gf Vip, Alessandro Roncaccia in lacrime dopo l'eliminazione di Piera Meloni

L'eliminazione di Piera Meloni ha colpito profondamente l'ex protagonista di Italia Shore. Il concorrente ha dichiarato verso i suoi compagni di viaggio: "Una settimana senza di lei non mi va tanto. Sono sincero per me è stata lei questo Gf Vip. Non voglio fare cosi e piangere ma non ce la faccio" Una vera e propria dichiarazione d'amore di Alessandro Roncaccia, che sembra sempre più innamorato di Piera Meloni.