Gf Vip, Guendalina Tavassi cita Helena Prestes: l'accaduto

Guendalina Tavassi ha ricordato un famoso episodio che coinvolse Helena Prestes e Jessica Morlacchi all'interno del Gf Vip.

Guendalina Tavassi è tra le concorrenti di quest'edizione del Gf vip. La donna ha già ottenuto un pass per la finale che andrà in onda il 30 novembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5. In queste ore è diventato virale sul web un video in cui la nota influencer romana ricorda uno spiacevole episodio avvenuto due anni fa all'interno della Casa. Guendalina Tavassi ha ricordato il lancio del bollitore che coinvolse Helena Prestes e Jessica Morlacchi. La donna ha dichiarato mentre ascoltava una canzone dei Gazosa all'interno del reality show: "questa è un'amica mia. Jessica ciao. Ha fatto il Gf e l'ha pure vinto due anni fa. Era uscito quel coso con Helena Prestes, lei le tirò il bollitore.."

Gf vip, Guendalina Tavassi ricorda il lancio del bollitore tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi

Guendalina Tavassi ha ricordato il famoso lancio del bollitore che due anni fa fermò l'Italia intera. In quel frangente, Helena Prestes lanciò un bollitore al termine di una lite con Jessica Morlacchi dai toni molto accesi. Un episodio che scaturì diverse polemiche dentro e fuori dal programma. Le dichiarazioni dell'influencer romana sono state condivise su Instagram da Jessica Morlacchi, la quale ha incoraggiato la sua amica a vincere il Gf vip.