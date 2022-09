GF Vip 7, lite furiosa nella casa: cos’è successo – VIDEO

Nella puntata di giovedì scorso del GF Vip 7 è stata lanciata una clip che mostrava i momenti di complicità e scherzo tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi. Poco fa lei è tornata a parlare dell’argomento accusando lui di essersi tirato indietro dopo le immagini trasmesse in diretta. L’ex divo di Uomini e Donne, invece, ha evidenziato che la clip non lo ha infastidito e se ha fatto un passo indietro è stato solo per rispetto della sua fidanzata Soraia Ceruti. “Non ci ho provato, ma che dici. Solo perché ho cantato una canzone o ti ho appoggiato una gamba addosso?”, si è difeso lui. “Tu ti sei impanicato solo perché hai visto la clip e ti sei vergognato, come tutti. Come tutti ti vergogni“, l’ha accusato lei. “Se mi vergognavo nemmeno ci scherzavo con te! Io ci ho provato con te?”, ha ribadito in sua difesa Luca. Elenoire però ha chiosato dicendo che lui piange per Soraia solo per nascondere l’interesse nei suoi confronti.