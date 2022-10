GF Vip 7, il massaggio al lato B infiamma la casa: “Pensavo fosse un altro tipo di persona” – VIDEO

Al GF Vip 7 arrivano le prime incomprensioni d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nella serata di ieri l’influencer si è ritrovata in compagnia di Giaele De Donà, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese. Proprio a quest’ultimo Antonella ha concesso un massaggio molto particolare al lato B. La reazione di Edoardo non si è fatta attendere. La Fiordelisi ha spiegato che non vi era alcuna malizia nel massaggio ma lui non ha sentito ragioni e si è lasciato andare a uno sfogo con Luca Salatino e Carolina Marconi: “Ho sbagliato valutazione. Non è bello che Antonella va a fare i massaggi al cul* ad Antonino, fa il gioco della bottiglia e non gliene frega un ca**o se si va a baciare con la gente. Non ci siamo proprio. Non siamo fidanzati, ma visto che abbiamo qualcosa per me sarebbe rispettoso non farlo. Prima di andare a cena vai a fare i massaggi al cul* ad Antonino, per me c’è qualcosa che non va. Se per voi è normale, boh sarò strano io. Basta, non me ne frega un cao. Pensavo fosse un altro tipo di persona”.

ANTONTELLA FIORDELISI E IL MASSAGGIO AI GLUTEI PER ANTONINO SPINALBESE

Mentre Charlie Gnocchi risponde a delle domande romantiche di Antonella Fiordelisi, la schermitrice esegue un massaggio ai glutei per Antonino Spinalbese.#donnalisi #gfvip7 #gfvip22 #gfvip pic.twitter.com/vmmwYwe9Fr — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) October 12, 2022