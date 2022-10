GF Vip 7, Giulia Salemi pronta al grande salto: ruolo d’eccezione per l’ex gieffina

Giulia Salemi sarebbe pronta ad avere sempre più spazio in TV e in modo particolare al GF Vip. È stata protagonista della quinta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini e nella casa ha trovato l’amore della sua vita. Nella settima edizione, quella in corso, commenta in diretta le dinamiche della casa seguendo i “live sentiment” dei social, soprattutto di Twitter, ma la sua carriera potrebbe vivere un’ulteriore upgrade. Stando a quanto si legge nell’editoriale di Maurizio Costanzo sull’ultimo numero di Nuovo TV, l’ex gieffina sarebbe pronta a diventare opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ma potrebbe rivestire questo ruolo anche in quella attuale. Magari a dicembre, sostituendo Sonia Bruganelli che si prenderà qualche giorno di ferie per trascorrere le festività natalizie con tutta la sua famiglia.