GF Vip 7, ex tronista di Uomini e Donne spoilera il suo ingresso: fan in delirio

Il GF Vip 7 nel corso delle prossime puntate integrerà nella casa nuovi concorrenti. Al momento i nomi caldi sono tre: Helena Prestes, Dayane Mello e Teresa Langella. Nei giorni scorsi le tre vip sono andate a Roma senza rivelare il motivo ai propri follower ma la permanenza romana combacerebbe con il periodo di quarantena imposto dalla produzione del Grande Fratello Vip prima dell’ingresso in Casa.

Teresa Langella spoilera il suo ingresso al GF Vip 7

Helena è amica di Nikita ed ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese. Dayane Mello è stata una delle protagoniste della quinta edizione del programma mentre il nome di Teresa Langella è legato al trono di Uomini e Donne. E proprio l’ex tronista litigando con un follower ha in qualche modo spoilerato il suo ingresso.

“Allora è vero stai andando in quel programma. Che peccato ti credevo diversa, più seria – ha scritto una fan di Teresa Langella -. Adesso spettacolizzeranno la tua vita e la tua presunta violenza. Mamma mia in che orrore di programma ti sei ficcata. Non so come Andrea sia contento. Comunque penso che tu sarai la prima influencer che invece d’incrementare, i followers li perderà”.

La risposta di Teresa Langella non si è fatta attendere e le ha risposto pubblicando poi nelle storie lo screen. “La cosa più terribile che si possa leggere “la tua presunta violenza”… porca miseria la gente come te mi fa rabbrividire! Aggiungo un’ultima cosa: prima dell’entrata (PRESUNTA) al Gf fammi un favore: sii tra le prime a togliere i segui dalla mia pagina”.