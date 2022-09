GF Vip 7, da Alfonso Signorini ai concorrenti: il cachet è da capogiro

È iniziato da poche settimane, ma non si fa che parlare d’altro. Il GF Vip 7 è uno dei programmi più seguiti dal pubblico, ma la sua peculiarità sta nella durata: andrà in onda per ben 7 mesi che tradotto in puntate fa 50. In molti si sono chiesti i guadagni settimanali del conduttore, opinioniste e concorrenti ed ecco accontentati tutti. Come si legge su canaledieci.it, Alfonso Signorini avrebbe garantito uno stipendio di 30mila euro a settimana. Meno per le opinioniste. Sonia Bruganelli e Orietta Berti hanno un cachet di 12mila euro a settimana. Discorso diverso per i vipponi le cui paghette settimanali vanno da cinquemila a 15mila euro.