Gestione canile di San Giovanni Rotondo, tre ex dipendenti comunali indagati

Probabile svolgimento irregolare della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi nel canile di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Tre ex dipendenti del Comune sono indagati dalla Procura per turbata libertà degli incanti. Ad una quarta persona viene contestato il reato di abbandono di animali per averli custoditi in maniera incompatibile con la loro natura e le esigenze primarie. I quattro hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari che potrebbe precedere la richiesta di rinvio a giudizio.