GEO a Monte Sant’Angelo. Dalla grotta dedicata all’Arcangelo ad uno dei castelli fortificati più suggestivi di tutto il Meridione

Esiste in Italia una via di pellegrinaggio dedicata a San Michele, che ha un estremo in Piemonte ed il capo opposto in Puglia, nel borgo di Monte Sant’Angelo. Il Gargano fa da cornice a questo capolavoro della storia urbanistica del nostro Paese, che ogni anno attira da tutto il mondo migliaia di turisti, grazie alla Grotta dedicata all’Arcangelo o ad uno dei castelli fortificati più suggestivi di tutto il Meridione.

La trasmissione GEO sulla Rai ha fatto un nuovo viaggio sulla città di Monte Sant’angelo in compagnia di Riccardo Barbieri!

Clicca e Guarda il video completo qui