Gelsomino nuovo presidente UnionCamere Puglia, D’Errico: “La scelta migliore”

“Nel complimentarmi con il concittadino Damiano Gelsomino per l’ennesimo importante traguardo raggiunto, ritengo che la sua elezione a Presidente di Unioncamere Puglia sia un ottimo segnale per il nostro territorio che può continuare a contare a livelli sempre più alti su un autorevole punto di riferimento istituzionale ed operativo, nonché poter vantare di esprimere ed essere rappresentato da persone serie e capaci, riscattando il triste clichè dell’inadeguatezza delle classi dirigenti, ahinoi sempre troppo spesso protagoniste in negativo delle cronache. In un momento di forte crisi e difficoltà sociale ed economica come quello che stiamo vivendo, alla vigilia dell’attesa ripartenza vigorosa post pandemica, ritengo che Damiano Gelsomino sia la persona più indicata per ricoprire ruoli chiave per la governance di risorse dedicate allo sviluppo ed al sostegno delle imprese: ora più che mai c’è bisogno di esperienza, concretezza, autorevolezza istituzionale e coraggio nel prendere le decisioni migliori, così come ha dimostrato in oltre trent’anni di imprenditore di successo a 360°, tenendo sempre a cuore il territorio ed il suo futuro. Buon lavoro Presidente”.



Lo dichiara Michele d’Errico, Presidente del CdA del Gal DaunOfantino